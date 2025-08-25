Kamu Araç Sayısı 130 Bini Geçti

KAMU KURULUŞLARININ ARAÇ SAYISI HIZLA ARTIYOR

Türkiye’de kamu kuruluşlarının kullandığı araç sayısı son yıllarda hızlı bir artış gösteriyor. 2021 yılında 111 bin 122 olan araç sayısı, 2023 yılı itibarıyla 116 bin 904’e ulaşırken, 2025 yılında ise bu rakamın 130 bin seviyesini bulması bekleniyor. Bu dönemde yalnızca araç kiralama için harcanan miktar da yaklaşık 1,9 milyar TL olarak kaydedildi.

ARAÇ SATIŞLARI DÜŞÜK, ALIMLAR YÜKSEK

2024 yılının ilk altı ayında araç satışından elde edilen gelir sadece 5 milyon TL’de kalırken, yeni araç alımları için ise 161 milyon TL harcama yapıldı. Bu durum, satılan araç sayısının alınanların yanında neredeyse sembolik bir düzeyde olduğunu gösteriyor.

Türkiye’deki kamu araç sayısı, ekonomik büyüklüğü daha fazla olan Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında oldukça dikkat çekici bir fark ortaya koyuyor. Örneğin, Almanya’da yaklaşık 9 bin, Fransa’da 8 bin, Japonya’da 10 bin ve İtalya’da 29 bin kamu aracı bulunuyor.

Kamu araçlarının bütçeye etkisi yalnızca alım giderleriyle sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda akaryakıt, bakım, sigorta ve personel giderleri gibi işletme maliyetleri de önemli bir yük oluşturuyor. Türkiye’de kullanılan üst segment bir aracın deposunun dolumu yaklaşık 3 bin 765 TL tutuyor. Dolayısıyla, 130 bin aracın yalnızca bir kez yakıtla doldurulması durumunda toplam harcama, 489 milyon TL’yi aşan bir maliyetle karşı karşıya kalıyor.