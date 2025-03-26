Kamu Bankasından Emeklilere 27 Bin TL Kampanya

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNİN ARTIRILMASIYLA REKABET KIZIŞIYOR

Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin TL’ye yükseltilmesi, milyonlarca emekliyi mutlu ederken, bankalar arasındaki promosyon rekabetini de güçlendiriyor. Özel bankaların 25 bin TL’ye kadar sunduğu teklifler dikkat çekerken, bir kamu bankası 27 bin TL’lik kampanyasıyla emeklilerin ilgisini çekiyor. Ancak asıl heyecan, SGK ile bankalar arasında martta yapılması beklenen yeni promosyon protokolünde.

KAMU BANKASINDAN REKOR TEKLİF: 27 BİN TL

Şu anki durumda bankalar, emekli maaşlarının miktarına göre 8 bin TL ile 12 bin TL arasında nakit promosyon sunuyor. Bunun yanında, bir kamu bankası 30 Nisan 2025 tarihine kadar geçerli olmak üzere özel bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında 12 bin TL’ye kadar nakit promosyon ve ek olarak 15 bin TL’ye kadar ödül sunarak toplamda 27 bin TL’lik bir destek sağlıyor. Bu rakam, mevcut en yüksek promosyon tekliflerinden biri olarak ön plana çıkıyor ve emekliler için cazip bir fırsat sunuyor.

SGK PROTOKOLÜ GÜNCELLENİRSE NE OLUR?

Mart 2025’te SGK ile bankalar arasında yeni bir promosyon protokolünün imzalanması bekleniyor; fakat henüz bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, “Yeni protokol dar gelirli emekliler için ciddi bir ek kaynak olabilir. 2025’in ilk yarısında enflasyon farkının yüzde 15-17 olması bekleniyor. Bu, promosyonların 30 bin TL’yi aşmasını sağlayabilir” dedi. Eğer protokol yenilenirse, emekliler için daha yüksek nakit avantajlar kapıda.

TEMMUZ ZAMMI PROMOSYONLARI UÇURABİLİR

Temmuz 2025’te en düşük emekli maaşının 16 bin TL ile 17 bin TL aralığına yükselebileceği öngörülüyor. Bu artış, bankaların sunduğu promosyon tekliflerini de doğrudan etkileyecek. Mevcut verilere göre, yüzde 15’lik bir enflasyon farkı, promosyon rakamlarını 31 bin 50 TL’ye kadar çıkarabilir. Emekliler, maaş zammıyla birlikte promosyonlarda büyük bir sıçrama bekliyor.

BANKA DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Promosyon avantajlarından yararlanmak isteyen emeklilerin, mevcut bankalarıyla yaptıkları 3 yıllık taahhüt süresini dikkate almaları gerekiyor. Ancak cayma hakkı kullanılarak banka değişiklikleri yapılabiliyor. Bu işlem, ilgili banka şubesinden ya da e-Devlet üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. Uzmanlar, emeklilere taahhüt sürelerini kontrol ederek hareket etmelerini öneriyor.

NAKIT Mİ, BONUS MU? EMEKLİLER NE İSTİYOR?

Bazı bankalar, nakit promosyon yerine puan, alışveriş bonusu ya da masrafsız bankacılık hizmetleri sunuyor. Ancak uzmanlar, emeklilerin öncelikli beklentisinin “nakit ödeme” olduğunu vurguluyor. Yılmaz, “Emekliler, günlük ihtiyaçlarını karşılamak için somut bir nakit desteği arıyor. Bonuslar cazip olsa da, nakit her zaman daha çok tercih ediliyor” dedi.