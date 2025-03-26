Kamu Bankasından Emeklilere Özel Promosyon Kampanyası

Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin TL’ye yükselmesi, milyonlarca emekliyi sevindirirken, bankalar arasındaki promosyon rekabetini de artırdı. Özel bankalar 25 bin TL’ye varan tekliflerle dikkat çekerken, bir kamu bankasının 27 bin TL’lik kampanyası emekliler arasında heyecan oluşturdu. Ancak asıl büyük beklenti, SGK ile bankalar arasında martta güncellenmesi beklenen promosyon protokolünde yatıyor.

KAMU BANKASINDAN REKOR TEKLİF: 27 BİN TL

Şu anda bankalar, maaş aralıklarına göre 8 bin TL ile 12 bin TL arasında nakit promosyon sağlamaktadır. Ancak bir kamu bankası, 30 Nisan 2025’e kadar geçerli özel bir kampanya başlattı: 12 bin TL’ye kadar nakit promosyon ve 15 bin TL’ye kadar ek nakit ödül sunarak toplamda 27 bin TL’lik bir ödeme gerçekleştiriyor. Bu rakam, mevcut durumda en yüksek promosyon tekliflerindendir ve emekliler için çekici bir seçenek sunuyor.

SGK PROTOKOLÜ GÜNCELLENİRSE NE OLUR?

Mart 2025’te SGK ile bankalar arasında yeni bir promosyon protokolü imzalanması bekleniyor, ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, “Yeni protokol dar gelirli emekliler için ciddi bir ek kaynak olabilir. 2025’in ilk yarısında enflasyon farkının yüzde 15-17 olması bekleniyor. Bu, promosyonların 30 bin TL’yi aşmasını sağlayabilir” dedi. Eğer protokol yenilenirse, emekliler için daha yüksek nakit avantajları kapıda olabilir.

TEMMUZ ZAMMI PROMOSYONLARI UÇURABİLİR

Temmuz 2025’te en düşük emekli maaşının 16 bin TL ile 17 bin TL aralığına yükselmesi öngörülüyor. Bu artış, bankaların promosyon tekliflerini doğrudan etkileyecek. Mevcut verilere göre, yüzde 15’lik enflasyon farkı, promosyon rakamlarını 31 bin 50 TL’ye kadar çıkarabilir. Emekliler, maaş zammıyla birlikte promosyonlarda da önemli bir artış bekliyor.

BANKA DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Promosyon avantajlarından faydalanmak isteyen emeklilerin mevcut bankalarıyla imzaladıkları 3 yıllık taahhüt sürelerini dikkate alması gerekiyor. Ancak cayma hakkı kullanılarak banka değişikliği mümkün. Bu işlem, ilgili banka şubesinden veya e-Devlet üzerinden basitçe gerçekleştirilebiliyor. Uzmanlar, emeklilere taahhüt sürelerini kontrol ederek hareket etmelerini öneriyor.

NAKİT Mİ, BONUS MU? EMEKLİLER NE İSTİYOR?

Bazı bankalar, nakit promosyon yerine puan, alışveriş bonusu veya masrafsız bankacılık hizmetleri sunuyor. Ancak uzmanlar, emeklilerin öncelikli beklentisinin “nakit ödeme” olduğunu vurguluyor. Yılmaz, “Emekliler, günlük ihtiyaçlarını karşılamak için somut bir nakit desteği arıyor. Bonuslar cazip olsa da, nakit her zaman daha fazla tercih ediliyor” diye ekledi.