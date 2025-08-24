Kamu Hakem Heyeti Toplantı Sona Erdi

KAMU HAKEM KURULU GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Kamu Hakem Kurulu, memur maaşları ile ilgili görüşmelere başladı. Kurul, ilk toplantısını 14.30’da gerçekleştirdi. 11 üyeden oluşan Hakem Kurulu’nun 9 üyesi bu toplantıya katıldı. Toplantıda ayrıca, Memur-Sen Konfederasyonu’ndan Sağlık-Sen Başkanı Mahmut Faruk Doğan ile Kamu-Sen temsilcileri de yer aldı.

KAMU İŞVEREN HEYETİ BAŞVURUSU YAPTI

Memur-Sen’in Kurul’a başvurmayacağı açıklamasının ardından Kamu İşveren Heyeti, başvurusunu iletti. Sayıştay Başkanı Metin Yener’in liderliğinde toplanacak olan Kurul, 5 gün içinde kararını vermek zorunda. Kurul’un vereceği karar kesin olacak ve itiraz edilemeyecek. Memur-Sen’den yapılan açıklamada, “Hakem kurulu, bu süreci iadey-i itibarı için iyi kullanmalı ve fırsatı değerlendirmelidir. Tekliflerimizin adil biçimde değerlendirilmesi Hakem Kurulu’nun sorumluluğundadır” denildi.

KAMU İŞVERENİ TEKLİF SUNDU

Kamu İşveren Heyeti, 12 Ağustos’taki ilk teklifinde 2026’nın ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ay için yüzde 6, 2027’nin ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikinci altı ayı için yüzde 4 zam önerisinde bulundu. 15 Ağustos’ta 2026 yılı için önerilen zamların yanı sıra taban aylığa 1000 lira artış teklifi sundu. 18 Ağustos’ta yapılan revizede ise, 2026’nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7 zam teklif etti, 2027 yılındaki ilk teklifte değişiklik yapmadı.