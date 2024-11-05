Kamu İhalelerinde Yapay Zeka Kullanımı

KAMU İHALELERİNDE YAPAY ZEKAYA DAYALI İŞBİRLİĞİ

Yapılan yeni işbirliği protokolü ile Rekabet Kurumu ve Kamu İhale Kurumu (KİK) arasında kamu ihalelerindeki rekabetçi risklerin ve potansiyel ihlallerin tespitinde yapay zeka destekli teknolojilerin kullanımı sağlanıyor. Bu anlaşma, kamu ihale süreçlerinin şeffaflığını artırmak ve rekabeti güçlendirmek amacıyla önemli bir adım oluşturuyor.

TEKNOLOJİYLE REKABETİ ARTIRMAK

Yapay zeka teknolojileri, kamu ihalelerinde ortaya çıkabilecek sorunları önceden tespit edebilecek ve bu süreçte rekabetin zarar görmemesi için gerekli önlemleri almayı kolaylaştıracak. Bu yenilik, kamunun kaynaklarının daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için gereken bir konu.