Kamu İşçileri İçin Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başladı

KAMU İŞÇİLERİ İÇİN TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ BAŞLADI

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2025-2026 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi süreciyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Yaklaşık 700 bin kamu işçisini etkileyecek bu süreçte, Hak-İş konfederasyonunun hazırlıklarının tamamlandığını duyuran Arslan, müzakerelerin hayata geçtiğini belirtti. Arslan, konfederasyonlarına üye 370 bin kamu işçisinin haklarını korumak amacıyla yoğun çabalar yürüttüklerini ifade etti. “Kamu imkanlarının işçinin taleplerini karşılamaya yeterli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle taleplerimizi net bir şekilde masaya koyduk,” şeklinde konuştu.

Kamu işçileri için yürütülen toplu sözleşme süreci, yalnızca ücret artışlarını değil, aynı zamanda çalışma koşulları ile sosyal hakların iyileştirilmesini de kapsıyor. Mahmut Arslan, işçilerin enflasyonun üzerinde bir maaş artışı talep ettiğini ve sosyal haklarda önemli kazanımlar hedeflediklerini aktardı. Hak-İş ve Türk-İş’in ortak koordinasyonuyla ilerleyen bu süreçte kamu çerçeve protokolü üzerinde detaylı bir çalışma yapılıyor.

Kamu çerçeve protokolü, kamu işçilerinin genel çalışma koşullarını, maaş düzenlemelerini ve sosyal haklarını belirleyen bir anlaşma niteliği taşımaktadır. Bu protokol, işçilerin daha iyi bir yaşam standardı elde edebilmesi amacıyla toplu sözleşme görüşmelerinin temelini oluşturuyor. Çalışanların bu protokol ile birlikte ücret artışlarının yanı sıra daha iyi iş güvenliği ve sosyal haklara ulaşması bekleniyor.