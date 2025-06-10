Kamu İşçileri İçin Zam Görüşmeleri Başladı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMELERİ SON AŞAMAYA GELDİ

Yaklaşık 600 bin kamu işçisini doğrudan etkileyen 2025-2026 dönemi toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde son aşamaya gelindi. Gözler, bayram sonrası yapılması beklenen dördüncü toplantıda hükümetin sunacağı zam teklifinde.

İLK TEKLİF BAYRAM SONRASINA KALDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, zam pazarlığının ilk teklifinin Kurban Bayramı sonrasında işçi sendikalarına sunulacağını belirtti. Kamu işverenlerini temsil eden Türkiye Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), sendika taleplerine göre hazırlıklarını tamamladı. Işıkhan, sürecin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte yürütüldüğünü ifade ederek, “İnşallah bayramdan sonra ilk teklifimizi kamu işçilerimize sunacağız. TÜHİS’in teklifinin ardından müzakere süreci başlayacak. Bu süreci sendikalarımızla uzlaşı içinde tamamlayacağımıza inanıyorum” dedi.

İŞÇİ TARAFI NE İSTİYOR?

İki büyük işçi konfederasyonu Türk-İş ve Hak-İş, 2025-2026 yıllarını kapsayan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için taleplerini net bir şekilde ortaya koydu. Sunulan 21 maddelik taslakta, öncelikle kamuda çalışan işçilerin günlük en düşük ücretinin bin 800 liraya çıkarılması isteniyor. Ayrıca, 2025’in ilk 6 ayında yüzde 50 oranında ücret artışı, 2025’in ikinci yarısı ve 2026’nın her iki yarısı için yüzde 25 zam talep ediliyor. Tüm dönemler için ayrıca yüzde 10 refah payı isteniyor.

ENFLASYON FARKI DA KONUŞULACAK

Sendikaların bir diğer önemli talebi ise enflasyon farkının işçiye ödenmesi. Beklenen zam oranlarının, gerçekleşen enflasyon seviyesinin altında kalması durumunda, farkın maaşlara yansıtılması talep ediliyor. Aynı zamanda, kıdem zammının da ücret artışına dahil edilmesi gerektiği ifade ediliyor.

HANGİ SEKTÖRLERİ KAPSIYOR?

Söz konusu toplu iş sözleşmesi; karayolları, demiryolları, elektrik üretim tesisleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi pek çok kamu kurumunu kapsıyor. Yaklaşık 600 bin işçinin gözü şimdi hükümetin açıklayacağı zam teklifinde.