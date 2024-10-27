“Kamyon Saldırısı: 40 Yaralı Olayı”

OLAYIN DETAYLARI

İsrail polisi, Tel Aviv’in kuzeyinde bir kamyonun bir otobüs durağına çarpması sonucu birçok kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Magen David Adom acil servisleri, olayın İsrail’in orta kesiminde, Glilot’ta gerçekleştiğini ve “terör saldırısı” olarak nitelendirildiğini belirtti. Kurtarma ekipleri, çok sayıda yaralının tedavi altına alındığını duyurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis tarafından yapılan açıklamada, olayın soruşturma aşamasına alındığı bildirildi. Açıklamada, “Saat 10:08’de Ramat Hasharon’daki Aharon Yariv Bulvarı üzerinde bir kamyonun otobüs durağına çarptığı ihbarı alındı” ifadeleri yer aldı. Acil servisler, daha sonra yaptığı güncellemede en az 16 kişinin yakın hastanelere kaldırıldığını bildirdi.

YARALILAR VE DURUMLARI

Haaretz gazetesi, yaralananlardan en az 10’unun ağır durumda olduğunu ve birçoğunun hâlâ kamyonun altında sıkışmış vaziyette bulunduğunu aktardı. Yaralılar, Petah Tikva’daki Rabin Tıp Merkezi ve Tel Aviv Sourasky Tıp Merkezi’ne sevk ediliyor. Görgü tanıklarının ifadesine göre, kamyon sürücüsü vurularak öldürüldü ve kendisine başka şüphelilerin de yardım ettiği iddiaları araştırma konusu oluyor.