Kamyonet Çarptığı Çocuk Hayatını Kaybetti

KAZA ANINI AÇIKLAYAN OLAY

Samsun’un Vezirköprü ilçesindeki Esentepe Mahallesi’nde, E.A. yönetimindeki kamyonet, bisikletiyle yaya geçidinden geçmeye çalışan 10 yaşındaki Hasan Tuğra Yıldırım’a çarpıyor. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildiriyor.

Ağır yaralanan Hasan Tuğra Yıldırım, ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne yönlendiriliyor, ancak ne yazık ki kurtarılamıyor. Olayın ardından kamyonet sürücüsü E.A. gözaltına alınıyor. Kazayla ilgili kapsamlı bir soruşturma süreci başlatılıyor.