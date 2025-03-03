Kamyonetle Yol Tartışması Sonrası Saldırı

TARTIŞMA VE KAVGA İLE BAŞLAYAN OLAY

Samsun’un Canik ilçesindeki Kuzeyyıldızı Mahallesi Şehit Mustafa Zıvalı Bulvarı’nda yaşanan bir olayda, oto aksesuar dükkânı sahibi F.M.K. (34), kontrolündeki Fiat Tofaş marka araçla seyir halindeyken, pazarcılık yapan Y.K. (33) yönetimindeki kamyonetle yol verme meselesi yüzünden tartışma başlamış. Tartışma, kısa zaman içinde kavgaya dönüşmüş.

KAMYONETE ATEŞ AÇTI

F.M.K., seyir halindeki Y.K. tarafından yönetilen kamyonete tabancayla ateş açmış. Tabancadan çıkan mermiler, pazarcının kamyonetinin sağ ön farına isabet etmiş.

Olayın ihbar edilmesi üzerine F.M.K., Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan takip sonucu, 1 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alınmış. F.M.K., Irmak Polis Merkezine teslim edilmesinin ardından, Samsun Adliyesine sevk edilmiş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiş.