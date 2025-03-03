Kamyonetle Yol Tartışmasında Silahlı Saldırı

Olayın Gerçekleştiği Yer

Samsun’un Canik ilçesinde bulunan Kuzeyyıldızı Mahallesi’nde, Şehit Mustafa Zıvalı Bulvarı’nda bir olay yaşandı. Oto aksesuar işine sahip olan F.M.K. (34), Fiat Tofaş marka aracıyla seyir halindeyken Y.K. (33) yönetimindeki pazarcı kamyonetiyle yol verme meselesi yüzünden bir tartışma başladı. Bu tartışma zamanla kavgaya dönüştü.

Kavganın Yüzünden Silah Kullanıldı

Kavga sırasında F.M.K., Y.K. idaresindeki kamyonete tabancayla ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşun, pazarcının kamyonetinin sağ ön farına isabet etti, böylece olay daha da büyüdü.

Zanlının Yakalanması ve Tutuklanması

İhbar üzerine harekete geçen Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, F.M.K.’yı 1 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabancayla birlikte yakaladı. Zanlı, Irmak Polis Merkezine teslim edildi ve bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan F.M.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.