Kanalda Can Pazarı Yaşandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Olay, öğleden sonra Karşıyaka Mahallesi’nden geçmekte olan Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalında yaşandı. İddialara göre, kanala düşen birini gören iki kişi hemen suya atladı. Ancak akıntıya kapılan bu iki kişi, boğulma tehlikesi ile karşılaştı.

KURTARMA MÜDAHALESİ

Çevrede bulunanların suya can simidi atmasıyla birlikte, iki kişi kendi çabalarıyla kanaldan çıkmayı başardı. İlk müdahalenin gerçekleştirilmesinin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan iki kişinin iyi olduğu bilgisi alındı.

CANSIZ BEDENİN BULUNMASI

Kanalda çalışma yapan dalgıç ekipleri, akıntıyla sürüklenen 35 yaşlarındaki bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Üzerinden kimlik çıkmayan bu kişinin, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırılmasına karar verildi. Polis, olayla ilgili olarak inceleme başlatırken, hayatını kaybeden kişinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.