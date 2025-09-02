Kanlı Ay, 7 Eylül’de Görülecek

YILIN İKİNCİ VE SON TAM AY TUTULMASI

7 Eylül akşamı, yılın ikinci ve final tam ay tutulması gerçekleşiyor. Bu gökyüzü fenomeni, dünyanın pek çok yerinde izleyicileri etkileyecek olan “kanlı ay” görüntüsüyle insanların ilgisini çekecek. Yaklaşık 82 dakika sürecek olan tam tutulma evresi, yılın en uzun ve en etkileyici gökyüzü olayları arasında yer alıyor. Tam ay tutulmaları, Dünya’nın Güneş ile Dolunay arasına girmesi sonucunda meydana geliyor. Ay, Dünya’nın gölgesine girdiğinde tamamen kararmak yerine kırmızı bir renge dönüşüyor. Bu renk değişikliği, “Rayleigh saçılması” adı verilen fiziksel bir olgudan kaynaklanıyor. Güneş ışığındaki kısa dalga boylu mavi tonlar atmosferde dağılırken, uzun dalga boylu kırmızı ışıklar Dünya’nın gölgesine yöneliyor ve Ay’ın yüzeyine yansıyor.

NEREDE VE NE ZAMAN GÖRÜLECEK?

Mart ayında gerçekleşen yılın ilk tutulması, ABD’den net bir şekilde izlenebilmişti. Fakat bu sefer Amerika kıtası, gözlem fırsatını kaçıracak. Eylül’deki tutulmanın “tam evresi”, yani Ay’ın tamamen Dünya gölgesine girdiği ve kırmızıya büründüğü an, Asya, Orta ve Doğu Afrika ile Avustralya’dan gözlemlenebilecek. Tam tutulmanın gerçekleşeceği bazı önemli şehirler ve saatleri şu şekilde:

– Perth, Avustralya: 8 Eylül 2025 Pazartesi, 01:30 – 02:52 (AWST)

– Mumbai, Hindistan: 7 Eylül 2025 Pazar, 23:00 – 8 Eylül Pazartesi, 00:22 (IST)

– Kahire, Mısır: 7 Eylül 2025 Pazar, 20:30 – 21:52 (EEST)

– Cape Town, Güney Afrika: 7 Eylül 2025 Pazar, 19:30 – 20:52 (SAST)

Kanlı Ay tutulması, Türkiye’den de izlenebilecek. Tutulma yerel saat ile yaklaşık olarak 18:30-19:30 aralığında gözlemlenebilecek. Tutulma evreleri ise şu şekildedir:

– Tam evre başlangıcı: 17.30 (UTC)

– Maksimum tutulma: 18.11 (UTC)

– Tam evre bitişi: 18.51 (UTC)

Tam evre öncesi ve sonrasında Ay, kısmi tutulma halinde gölgenin içinde kalacak.

BERABERİNDE GÜZEL BİR AY GÖRÜNTÜSÜ

Bu tutulma, Ay’ın Dünya’ya en yakın noktası olan “perigee”ye yalnızca üç gün kala gerçekleşiyor. Bu sebeple Ay, normalden biraz daha büyük görünecek. 7 Eylül’den sonra bir sonraki tam ay tutulması Mart 2026’da meydana gelecek. Bu tutulma ise Kuzey Amerika, Avustralya ve Doğu Asya’dan izlenebilecek.