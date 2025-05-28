Kantinci Kur’an Sayfalarını Tost Kağıdı Yaptı

GAZİANTEP’TE ŞOK EDİCİ BİR OLAY

Gaziantep’te dikkat çekici bir durum yaşandı. Bu olay, Şehitkamil ilçesindeki Edebali İlkokulu’nda gerçekleşti. Okulda görevli olan kantinci, Kur’an-ı Kerim sayfalarını tost kağıdı olarak kullandı.

VELİLERİN TEPKİSİ

Bu durumun anlaşılmasının ardından veliler, hemen okula giderek okul yönetimine şikayette bulundu. Veliler, bu duruma karşı tepkilerini açıkça ifade etti.

OKUL YÖNETİMİ HAREKETE GEÇTİ

Okul yönetimi, yaşanan durum karşısında kantinle olan sözleşmeyi hemen feshetti. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı ve gerekli incelemelerin yapılması bekleniyor.