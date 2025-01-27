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Kanye West Yine En Zengin Sanatçı

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 YENİDEN YÜKSELEN SERVET

ABD doğumlu olan 47 yaşındaki ünlü rapçi Kanye West, her zaman dünyayı farklı şekillerde etkileyebiliyor ve son olarak servetinin yeniden yükseldiği haberleriyle dikkat çekiyor. 2022 yılında tartışmalı söylemleri nedeniyle büyük markalarla olan ilişkisini sonlandıran West, bu süreçte milyarder unvanını kaybetmişti. Ancak, 2025 yılı itibarıyla servetinin 2.77 milyar dolara çıkacağı duyuruldu. Böylece Kanye West, dünyanın en zengin sanatçılarından biri olduğunu yine kanıtladı. Giyim ve aksesuar alanında kurduğu markasıyla ve müzik kariyerindeki yatırımlarla adeta yeniden doğan West, ünlü rapçi Jay-Z’nin 2.5 milyar dolarlık servetini geride bırakarak en zengin sanatçı olarak tahtını kurmuş oldu. Birçok eleştiriye rağmen, müzik prodüksiyonları ve özellikle ayakkabılarla tanınan markasıyla hem sanat hem de finans dünyasında önemli bir etki yaratıyor.

FORBES LİSTESİNDEKİ DİĞER İSİMLER

2024 yılı itibarıyla Forbes listesinde öne çıkan sanatçılar ve tahmini servetleri şöyle sıralanıyor:

Jay-Z – 2.5 milyar dolar

Rihanna – 1.7 milyar dolar

Dr. Dre – 800 milyon dolar

Taylor Swift – 740 milyon dolar

Eminem – 230 milyon dolar

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