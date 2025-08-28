Kapaklı’da Uygunsuz Görüntüler: İki Genç Gözaltı

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesindeki İnönü Mahallesi’nde, çocuk parkı ile Kapaklı İlçe Müftülüğü Hizmet Binası arasında yer alan boş arazi, mahalleli için huzursuz edici bir olayın merkezi oldu. Gündüz saatlerinde ortaya çıkan uygun olmayan davranışlar sergileyen 19 yaşındaki N.E. ve 18 yaşındaki F.K., çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

POLİSİN HIZLI MÜDAHALESİ

Mahallelinin gösterdiği tepki üzerine, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü anında harekete geçti ve olayla ilgili araştırma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, iki genci belirleyip gözaltına aldı. Yapılan işlemler sonrası gençler, emniyetten serbest bırakıldı.

Olayın gerçekleştiği alanın daha önce de güvenlik sorunları yaşattığını ifade eden mahalle sakinleri, çocukların parktan faydalanmada güçlük çektiğini dile getirdi. “1 yaşında çocuğum var, parka gidemiyorum” diyen bir mahalleli, yetkililere gerekli önlemleri alma çağrısında bulundu.