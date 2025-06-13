Kapalıçarşı’da Altın Rekor Yükseldi

İSRAİL-İRAN GERİLİMİ ARTARKEN ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR

İsrail ve İran arasındaki gerilimin gün içerisinde giderek artması, gram altın ve ons altın fiyatlarının yükselmesine yol açtı. Yatırımcılar, güvenli liman olarak görülen altın ve petrole yöneliyor. Ons altın 3 bin 446 dolara yükselirken, serbest piyasada gram altın 4 bin 363 liradan işlem görüyor. Akşam seansında, gerilimin artmasıyla birlikte Kapalıçarşı’da gram altın fiyatı 4 bin 400 liraya kadar çıkarak yeni bir rekor kırdı.

YÜKSEK FİYATLARIN NEDENLERİ

Orta Doğu’daki karşılıklı saldırıların ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’e destek açıklamalarıyla birlikte altın fiyatları yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor. İsrail, Natanz nükleer tesisine yönelik bir saldırı düzenledi. İran, İsrail tarafından hedef alınan Natanz nükleer tesisinde radyasyon sızıntısını ilk kez kabul etti. Sızıntının kontrol altına alındığı belirtildi, ancak ülke genelindeki nükleer altyapının durumu hâlâ belirsizliğini koruyor. Saldırının ardından altın fiyatlarında önemli bir artış görüldü. Kapalıçarşı’da gram altın, yaklaşık yüzde 1,85 değer kazanarak 4 bin 400 liraya kadar ulaştı. Petrol fiyatları da 74-75 dolar seviyelerinde yüksek seyrediyor.