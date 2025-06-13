Kapalıçarşı’da Altın Yeni Rekor Kırdı

İSRAİL-İRAN GERİLİMİ ALTIN FİYATLARINI ARTIRIYOR

İsrail ve İran arasındaki gerilim, gün boyunca artış gösterirken, bu durum gram altın ve ons altının değerinin yükselmesine yol açtı. Yatırımcılar güvenli liman olarak gördüğü altın ve petrole yöneliş gösterirken, ons altın 3 bin 446 dolara fırladı ve serbest piyasada gram altın fiyatı 4 bin 363 lira seviyesine çıktı. Akşam seansında, gerilimin daha da artmasıyla birlikte Kapalıçarşı’da altın fiyatları 4 bin 400 liraya kadar tırmanarak yeni bir rekor kırdı.

ABD’DEN İSRAİL’E DESTEĞİN ETKİSİ

Orta Doğu’daki karşılıklı saldırılar sonrasında ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’e destek veren açıklamaları, altın fiyatlarının yüksek seyretmesine katkıda bulundu. İsrail, Natanz nükleer tesisine yönelik bir saldırı gerçekleştirdi. İran ise bu saldırının ardından Natanz nükleer tesisinden radyasyon sızıntısı olduğunu ilk kez kabul etti. Sızıntının kontrol altına alındığı ifade edilse de, ülke genelindeki nükleer altyapının durumu hala belirsizliğini koruyor. Saldırının akabinde, altın fiyatlarında kayda değer bir artış yaşandı. Kapalıçarşı’da gram altın yaklaşık yüzde 1,85 değer kazanarak 4 bin 400 liraya kadar yükseldi. Petrol fiyatları ise, olası 74-75 dolar seviyelerinde yüksek seyir izlemeye devam ediyor.