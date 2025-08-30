Kapalıçarşı’da Kaçak Pırlanta Operasyonu: 30 Şüpheli Tutuklandı

BÜYÜK OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan bir soruşturma kapsamında, kaçak yollarla pırlanta ve değerli taşları ülkeye sokarak ticaret yapan kişilere yönelik operasyona İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri katıldı. Kapalıçarşı’daki belirli iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen bu operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı ve piyasa değeri yaklaşık 445 milyon 750 bin lira olan toplam 115 kilo 602 gram 419 miligram değerli taş ile 945 adet ziynet eşyası ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERİN SAYISI ARTTI

Yürütülen araştırmalar sonucunda, şüphelilerin ikamet ettikleri 41 adrese ve faaliyet gösterdikleri 23 iş yerine eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar neticesinde yakalanan şüpheli sayısı 43’e ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın görevlendirdiği vergi müfettişleri de aramalarda yer aldı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda, toplam piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 250 milyon lira olan 1 kilo 373,58 gram değerli taş, 135 adet ziynet eşyası ve 1 adet kurusıkı silah ile 267 parça tarihi eser bulundu.

DEĞERLİ TAŞLARIN TOPLAM DEĞERİ

Ele geçen değerli taşların toplam piyasa değerinin 1 milyar 695 milyon 750 bin lira olduğu bildirildi. İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen 43 şüpheliden 34’ü tutuklama talebi ile savcılığa, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebi ile Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik, 30 şüphelinin tutuklanmasını karara bağladı, 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.