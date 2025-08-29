Kapalıçarşı’da Operasyon: 30 Şüpheli Tutuklandı

BÜYÜK OPERASYON: 43 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, değerli taşlar ve ziynet eşyaları kaçak ticaretine yönelik bir soruşturma başlattı. Bu bağlamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kapalıçarşı’daki bazı iş yerlerine operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 10 şüpheli gözaltına alındı ve piyasa değeri yaklaşık 445 milyon 750 bin lira olan 115 kilo 602 gram 419 miligram değerli taş ile 945 adet ziynet eşyası ele geçirildi. Çalışmaların ilerletilmesiyle, şüphelilerin yaşadığı 41 adrese ve faaliyet gösterdikleri 23 iş yerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen bu operasyonun ardından yakalanan şüpheli sayısı 43’e ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’ndan görevlendirilen vergi müfettişleri de aramalar sırasında yer aldı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan incelemelerde, piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 250 milyon lira olan 1 kilo 373,58 gram çeşitli değerli taş, 135 adet ziynet eşyası, bin 132 adet değerli maden taşı, 1 adet kurusıkı silah, 109 adet fişek, 267 parça tarihi eser ve 64 adet dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen değerli taşların toplam piyasa değeri ise 1 milyar 695 milyon 750 bin lira olarak belirlendi.

30 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyet işlemleri tamamlanan 43 şüpheli, İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü ve savcılıkta ifadeleri alındı. Bu kişilerden 34’ü tutuklanma talebiyle, 1’i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması için Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik, yapılan değerlendirmede 30 şüpheliyi tutuklayarak cezaevine gönderdi. Diğer 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.