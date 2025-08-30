Kapalıçarşı’da Pırlanta Operasyonu: 30 Tutuklandı

BÜYÜK KAÇAKÇILIK OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, kaçak yollarla ülkeye değerli taşlar ve ziynet eşyaları sokan kişilere yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kapalıçarşı’daki bazı iş yerlerine baskın düzenledi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değeri ise yaklaşık 445 milyon 750 bin lira olarak belirlendi. 115 kilo 602 gram 419 miligram değerli taş ve 945 adet ziynet eşyası operasyon sırasında elde edildi. Çalışmaların devam etmesiyle birlikte, şüphelilerin bulunduğu 41 adrese ve faaliyet gösterdiği 23 iş yerine eş zamanlı olarak ikinci bir baskın yapıldı. Bu operasyon sonucunda yakalanan şüpheli sayısı 43’e ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın atadığı vergi müfettişleri de arama sürecinde yer aldı. Şüphelilerin evleri ve iş yerlerinde yapılan aramalar sonucunda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 250 milyon lira olan 1 kilo 373,58 gram çeşitli değerli taş, 135 adet ziynet eşyası, bin 132 adet değerli maden taşı, bir adet kurusıkı silah ve 109 adet fişek, 267 parça tarihi eser ile 64 adet dijital materyal ele geçirildi. Toplamda ele geçirilen değerli taşların piyasa değerinin 1 milyar 695 milyon 750 bin lira olduğu kaydedildi.

TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen 43 şüpheliden 34’ü tutuklama talebiyle mahkemeye yönlendirildi. Aralarında suça sürüklenen bir çocuk da yer alan 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi. Hakimlik, 30 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.