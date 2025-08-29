Kapalıçarşı’da Pırlanta Operasyonu Yapıldı

İSTANBUL’DA YAPILAN BÜYÜK OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ülkeye yasadışı yollarla pırlanta ve değerli taşlar sokan kişilere yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Kapalıçarşı’daki bazı iş yerlerine operasyon düzenledi.

ŞÜPHELİ SAYISI ARTIYOR

Gerçekleşen operasyonda ilk olarak 10 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değeri yaklaşık 445 milyon 750 bin lira olarak belirlendi. Bu kapsamda toplamda 115 kilo 602 gram 419 miligram değerli taş ve 945 adet ziynet eşyası bulundu. Çalışmaların derinleştirilmesinin ardından şüphelilerin yaşadığı 41 adres ve iş yapıp çalıştıkları 23 iş yerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Böylece toplam şüpheli sayısı 43’e yükseldi.

PİYASA DEĞERİ HIZLA ARTIYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen vergi müfettişleri, arama sırasında olay yerinde bulundu. Yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 250 milyon lira olan 1 kilo 373,58 gram çeşitli değerli taş, 135 adet ziynet eşyası, bin 132 adet değerli maden taşı, 1 adet kurusıkı silah, 109 adet fişek, 267 parça tarihi eser ve 64 adet dijital materyal ele geçirildi. Tüm değerli taşların toplam piyasa değeri 1 milyar 695 milyon 750 bin lira olarak öğrenildi.

TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 43 şüpheli, İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 34’ü tutuklanma talebiyle, 1’i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne yönlendirildi. Hakimlik kararında, 30 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi; 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.