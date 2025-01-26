Kapanan Köy Yolları Tekrar Ulaşıma Açıldı

KOY YOLLARI ULAŞIMA AÇILDI

Batman’ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı. Geçtiğimiz hafta Sason’da etkili olan kar yağışı dolayısıyla Bayramlar, Sarıyayla, Üçdirek, Çakırpınar ve Keçiler köyleri ile birlikte 20’den fazla mezra yolu ulaşım açısından kapandı.

KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İl Özel İdaresi ekipleri, kar temizleme araçlarıyla gerçekleştirdiği yoğun çalışmalar sonucunda köy yollarını tekrar açmayı başardı. Ancak hâlâ kapalı olan bazı mezra yollarında temizleme çalışmaları devam ediyor.