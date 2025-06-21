Kapıdan İçeri Alınmayınca Üzüldü

YKS SINAVINDA YOĞUNLUK VE GÜNDEME DAMGA VURAN OLAYLAR

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlendi ve saat 10.15’te başladı. Öğrencilerin sınav salonlarına girişleri saat 10.00’da durduruldu. Kent genelinde binlerce öğrenci, sabah saatlerinden itibaren Akdeniz Üniversitesi’nde yoğunluk oluşturdu. Üniversite içinde ve çevresinde oluşan trafik sıkışıklığı, bazı öğrencilerin sınava yetişmekte zorlanmasına neden oldu.

SINAV YOLUNDA TRAFİK POLİSİ DEVSİNLİK GÖSTERDİ

Sınav kapısına ulaşmayı başaramayan Kıraç Ercan isimli bir öğrenci, trafik nedeniyle Fakültesine geç kalınca motosikletli bir trafik polisinden yardım aldı. Polis memuru, Ercan’ı motosikletine alarak hedefine ulaşmasına yardımcı oldu. Fakülte önünde motosikletten inen Ercan, polis memuruna, “Sen olmasan yetişemezdim” diyerek teşekkür etti. İyi dileklerde bulunan polis, görevine geri döndü.

AİLELER SINAV KAPISINDA BEKLEDİ

Sınav fakülteleri önünde heyecanlı bir bekleyiş vardı. Aileler, çocuklarını sınav için getirdikten sonra kapıda oturarak beklemeyi tercih etti. Adaylar kontrollerden geçtikten sonra sınav salonlarına alındı. Görevliler, sınav saati yaklaştıkça kalan süreyi gür bir şekilde duyurmaya çalışıyordu.

MÜDAHALE VE PANİK İÇİNDE EŞYA EMANETİ

Sınav salonunun kapanış saatine sadece iki dakika kalırken, kapıya gelen bazı adaylar büyük bir panik yaşadı. Eşyalarını emanete bırakmak isteyenler, kapıda bekleyen aileleriyle birlikte zaman kaybetmemek adına eşyaları kendileri emanete bıraktı.

GİRİŞTE AKSESUAR KRİZİ

Fakülte önünde sınav başlayana 10 dakika kala kapıya gelen bir aday, kulağındaki piercing ve küpe gibi aksesuarlar nedeniyle içeriye alınmadı. Aday, dışarıda aksesuarlarını çıkartmak için mücadele ederken, kapıda bekleyen aileler de yardım etmeye çalıştı. ‘Son 1 dakika’ uyarısıyla içinde aksesuarlarını çıkarmaya çalışan aday, kapı kapanmadan içeri girmeyi başaramadı.

AĞLAYARAK UZAKLAŞTI

İçeri girmeyi başaramayan aday, ağlayarak kapıdan uzaklaştı. Ona yardım edenlerin tepkisi ise duygusal anları artırdı. “1 sene emek veriyor çocuklar. Bu kadar yapmayın yazık ya” şeklinde ifade edilen bu endişe, sınavın başlama sürecindeki stresin getirdiği bir yansıma oldu.

BAŞARI DİLEKLERİ VE DUYGULAR

İçeri alınmadığı için üzülen adaya yardımcı olmak isteyen Merve Mavi, “Çok heyecanlıyız, duyguluyuz umarım emeklerimiz boşa çıkmaz. Ama içeride de yardımcı olabilirlerdi. Çok üzüldük, hepimiz çok üzüldük. Yazık oldu, bütün emekleri boşa gitti” dedi. Ayrıca, kapıda bekleyen Adalet Kurt, “Bütün çocuklara başarılar diliyorum” diyerek, sınav heyecanını paylaştı. Başka bir ebeveyn olan Orhan Kurt da tüm adaylara başarılar diledi.