Kapüşonlu Sweatshirtler Piyasadan Toplanıyor

KAPÜŞONLU EŞOFMAN ÜSTÜ GÜVENSİZ ÜRÜNLER LİSTESİNDE

Ticaret Bakanlığı, kapüşonlu eşofman üstüne yönelik güvensiz ürünler listesine bir ekleme yaptı. Bu ürün, boğulma ve yaralanma gibi riskler taşıdığı için piyasadan toplatılıyor.

ÇOCUK GÜVENLİĞİ İÇİN ALARM

Bakanlık, piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerini üstlenen yetkili kuruluşlar tarafından durumu tespit edilen güvensiz ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor. Yapılan duyuruda, çocuk güvenliğini tehdit eden bir ürünün toplatma kararı alındığı belirtiliyor.

TOPLATILAN ÜRÜNLER

Kapüşonlu sweat, okul giyimi kategorisinde yer alan ve “Mba” markasına ait bir ürün olarak tanımlanıyor. Bakanlık, söz konusu ürünün kordon gereklilikleri açısından tehlikeli olduğunu ifade ediyor.

BOĞULMA RİSKİ AÇIKLAMASI

Açıklamada, bu kıyafetin boğulma, sağlık ve yaralanma riskleri taşıdığı vurgulanıyor. Bakanlık, bu gibi durumların önlenmesi amacıyla kararlı adımlar atmaya devam ediyor.