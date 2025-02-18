Kar İstanbul’u Beyaza Bürümeye Hazırlanıyor

SOĞUK HAVA DALGASI İSTANBUL’A GELİYOR

Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul’u beyaza bürümeye hazırlanıyor. Kandilli Rasathanesi uzmanları, İstanbul genelinde yoğun kar yağışı beklendiğini belirtiyor. Özellikle yüksek bölgelerde, örneğin Başakşehir, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Çamlıca, Aydos ve Kayışdağı gibi yerlerde kar kalınlığının 30 santimetreye kadar çıkabileceği öngörülüyor.

METEOROLOJİK BEKLENTİLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, İstanbul’da bugün yağmur, çarşamba günü ise karla karışık yağmur beklediklerini ifade ediyor. Perşembe gününden itibaren kar yağışının etkisinin artacağı belirtiliyor. “Pazartesi gününe kadar kar yağışının aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. Cuma ve cumartesi günleri kar yağışının yoğun olacağını tahmin ediyoruz,” diyor. Macit, Türkiye genelinde sıcaklıkların 8 ila 12 derece düşeceğini öngördüklerini ve İstanbul’da sıcaklıkların cumartesiye kadar sıfır ila 2 derece arasında olacağını, en düşük sıcaklığın ise eksi 1 ile eksi 2 arasında düşeceğini aktarıyor. Kar yağışının İstanbul’un kuzey ve doğu bölgelerinde daha etkili olacağı belirtiliyor.

SOĞUK KÜTLENİN GÜNÜ

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, soğuk hava dalgasının perşembe günü İstanbul’a ulaşacağını belirtiyor. “Perşembe günü soğuk kütlenin en yoğun olduğu gün. Cuma ve cumartesi günleri kar yağışı etkili olacak. Pazar günü etkisini azaltacak ve pazartesi İstanbul’u terk edecek,” diyor. Tek, kar yağışının ilk olarak Anadolu Yakası’nda başlayacağını ve tüm şehre yayılacağını bildiriyor.