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Kar Kazası Sonrası Orman İşçileri Kurtardı

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KAZA HIDIRNEBİ YAYLASI’NDA MEYDANA GELDİ

Kaza, dün ilçeye bağlı 1600 rakımlı Hıdırnebi Yaylası’nda yaşandı. İş insanı Remzi Aygün, beyaz örtüyle kaplanan yaylada paletli kar motoruyla gezintiye çıktı. Aygün, motorun kontrolünü kaybederek yamaçtan yuvarlandı ve gömüldüğü karda mahsur kaldı.

YARDIMA KOŞAN ORMAN İŞÇİLERİ

O esnada bölgede çalışan orman işçileri, yaralı sürücünün yardımına uğradı. İşçiler, elleriyle karı temizleyerek Aygün’e ulaşmayı başardı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, Remzi Aygün’e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastanede tedavi altına alınan Remzi Aygün’ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ederken, motor vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı.

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