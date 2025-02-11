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Kar Küreme Aracı Ve TIR Çarpıştı

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DÜZCE’DE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASI

Düzce’de, Anadolu Otoyolu’nun Sultaniye köyü bölgesinde kar küreme aracı ve tırın çarpışması sonucu korkunç bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayram Gülaçtı’nın idaresindeki Karayollarına ait kar küreme aracı, İstanbul yönünde ilerleyen Metin Çakmak’ın kullandığı 74 DE 080 plakalı demir ve sac yüklü tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile her iki araç da otoyol üzerindeki köprüden devrildi. Kazayı görenlerin telefon ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı incelemelerde, her iki sürücünün de yaşamını yitirdiği tespit edildi.

HAYATINI KAYBEDEN SÜRÜCÜ CENAZE TÖRENİNE UĞURLANDI

Kazada hayatını kaybeden Bayram Gülaçtı’nın cenazesi, memleketi Düzce Kiremitocağı Mahallesi Camisi’nde düzenlenen cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Törene, Gülaçtı’nın ailesi, yakınları ve iş arkadaşlarının yanı sıra Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, çeşitli kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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