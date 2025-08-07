Gündem

Kar Maskeli Hırsız Motosiklet Çaldı

kar-maskeli-hirsiz-motosiklet-caldi

OLAYIN YERİ VE ZAMAN

Dikmen ilçesi Huzur Mahallesi’nde bir hırsızlık olayı yaşandı. Yürüyerek motosikletin olduğu noktaya gelen kar maskeli bir kişi, önce çevreyi kontrol etti ve yaklaşık bir dakikalık çabasıyla motosikleti çalıştırmayı başardı. Hırsız, ardından olay yerinden uzaklaştı.

MOTOSİKLETİN SAHİBİ NE YAPTI?

Motosiklet sahibi Mehmet Arıkan, sabah evinden çıktığında 06 FN 8976 plakalı motosikletini bıraktığı yerde bulamadı. Durumu anlamak için çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Arıkan, motosikletinin çalınma anına ait görüntüleri buldu. Olayı polise bildiren Arıkan, henüz motosikletinin bulunamadığını ifade etti.

ÖNEMLİ

Gündem

Ankara’da Kar Maskeli Hırsızlık Olayı

Ankara'da bir hırsız, kar maskesi takarak park halindeki motosikleti çaldı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Gündem

Kastamonu Türbede Yangın Ortaya Çıktı

Azdavay'daki bir türbede başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Ancak, ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı ve büyümeden söndürüldü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.