Kar Nedeniyle Okulların Tatil Edildiği İller

SOĞUK VE KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Türkiye’nin dört bir yanında soğuk hava ve kar yağışı etkinliğini sürdürmeye devam ediyor. Bu durum bazı illerde olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların tatil edilmesine neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarılar sonrası birçok ilde kar yağışı etkisini gösteriyor. Bu çerçevede, çeşitli illerde okulların tatil edildiği bildiriliyor.

ÇANAKKALE’DE TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde olumsuz hava koşulları ve aşırı buzlanma ihtimali nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, “Olumsuz hava koşulları sebebi ve aşırı buzlanma riski ön görüldüğünden, İlçe Hıfzıssıhha kararına istinaden, 10 Şubat Pazartesi günü itibarıyla sadece taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için eğitim öğretime ara verilmiştir.” ifadesine yer verdi. Taşımalı sistem dışında kalan tüm öğrencilerin yarın eğitim öğretime devam edeceği belirtildi.

SİNOP’TA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Sinop’un Gerze ve Dikmen ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Eğitime ara verilen okullar ile ilgili bilgiye “https://meb.ai/kwe9EI” bağlantısından ulaşmak mümkün olacak.

SAMSUN’DA TAŞIMALI OKULLARDA İZİN

Samsun Valiliği’nden gelen yazılı açıklamada, kara ve olumsuz hava koşulları sebebiyle Samsun’un Alaçam, Kavak ve Salıpazarı ilçelerinde bazı taşımalı okullardaki öğrencilerin 1 gün süreyle izinli sayılacağı belirtildi.

ÇANAKKALE’DE YENİ AÇIKLAMALAR

Çanakkale’nin Çan ilçesinde de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, internet sitesinde “10 Şubat Pazartesi günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için bir gün süre ile tatil edilmiştir.” açıklamasını yaptı. Taşımalı sistem dışında kalan tüm öğrencilerin, örgün, yaygın eğitim ve yükseköğretim programları dahil yarın eğitim öğretime devam edeceği bildirildi.