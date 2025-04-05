Kar, Sağanak Ve Soğuk Hava Geliyor

İSTANBUL VALİLİĞİ MARMARA BÖLGESİ İÇİN YAĞMUR VE KAR UYARISI YAPTI

İstanbul Valiliği, meteorolojik verilere dayanarak 7-8 Nisan 2025 tarihlerinde Marmara Bölgesi’nin doğusunda etkili olacak yağışlara ilişkin önemli bir uyarı yayınladı. Özellikle İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor.

SOĞUK HAVA DALGASI İLE BİRLİKTE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Ülkemizin 07 Nisan 2025 Pazartesi günü kuzeybatı (Trakya) kesimlerden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor” ifadeleri kullanıldı. Hava sıcaklıklarının önemli ölçüde düşmesiyle birlikte kar yağışı ihtimali vurgulandı.

BUZLANMA VE DON OLAYLARINA KARŞI UYARI

Yetkililer, beklenen kar yağışı nedeniyle oluşabilecek buzlanma, don ve zirai don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Özellikle yollarda meydana gelebilecek buzlanmalara karşı dikkatli olunması ve güncel hava durumu uyarılarının takip edilmesi istendi.