Kar Üstü At Yarışı Heyecan Yarattı

YÜREKLERİ AĞZINA GETİREN KAZA

Erzurum’da düzenlenen at yarışlarında yaşanan bir kaza izleyenleri paniğe sürükledi. 12 at ve sporculanın katılımıyla kar üzerinde gerçekleştirilen “Mahalli At Yarışı”, heyecan dolu anlara sahne oldu. Dondurucu havaya rağmen birçok vatandaş yarışları takip etti ve yarışmacılar bin 800 metrelik karla kaplı zorlu parkuru tamamlamak için mücadele etti.

YARIŞMA KATILIM VE ZORLUKLAR

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu bünyesinde Erzurum’da düzenlenen “mahalli at yarışı”, Yakutiye ilçesinde bulunan bir arazi üzerinde gerçekleştirildi. Erzurum’daki 12 atlı spor kulübünden sporcuların katıldığı yarışta, yaklaşık 30 santimetre kalınlığındaki karın üstünde birincilik için kıyasıya bir mücadele yaşandı. Ancak yarışın bitiş noktasına doğru bir at önce yıkıldı. Ardından arkadaki bir başka at da düşerek tüm izleyenlerde korku yarattı. Neyse ki, bir süre sonra hem atların hem de sporcuların ciddi bir yaralanma durumunun olmadığı anlaşıldı.

BİRİNCİLİK ÖDÜL TÖRENİ

Yarış sonunda Atlı Şengel Atlı Spor Kulübü’nden Enes Murat Aksakal, “Şanslı” ismindeki atıyla birinci olarak ödül aldı. Sporculara ödül ve kupalarını Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül ve Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım takdim etti. Yarış sonrası sporcular ve seyirciler, davul-zurna eşliğinde dans ederek keyifli anlar yaşadı.