Kar Yağışına Dikkat! 27 İl İçin Uyarı

HAVA SICAKLIKLARI ARTACAK

Yurt genelinde hava sıcaklıkları, bugün batı kesimlerden başlayarak yükselişe geçiyor ve hafta ortasında mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Doğu bölgelerde ise yağmur ve kar yağışları devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, iç ve doğu kesimler parçalı ve çok bulutlu olacak. İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz’in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusuyla Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda beklenen kuvvetli yağışlar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısında yağmur ve sağanak şeklinde, diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar olarak görülmesi bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı yaşanacak.

KUZEY VE DOĞU DOĞA TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Kuvvetli yağış uyarısına göre; Doğu Anadolu’da akşam saatleri itibariyle görülecek kar yağışlarının, yarın akşama kadar Erzurum, Bayburt ve Hakkari il geneli ile Erzincan doğu, Kars’ın batı, Van ve Bitlis’in güney, Siirt ve Şırnak’ın doğu ilçelerinde yer yer yoğun (10-20 cm ve yer yer 20 cm üzeri) olması bekleniyor. Bu durum, başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalara ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını gerektiriyor.

RÜZGAR VE ZİRAİ DON UYARILARI

Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in iç, İç Anadolu’nun güney ve doğu, Doğu Anadolu’nun batı ile Batı ve Orta Karadeniz’in kıyı kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu nedenle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Ayrıca, bu sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Anadolu, İç Ege, Göller Yöresi, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da zirai don hadisesi öngörülüyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmesi ve zirai don riskine karşı gerekli önlemleri alması önem taşıyor.

27 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün için 27 ile sarı kodlu uyarı yapıldı.