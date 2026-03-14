Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel İran Sınırında İncelemelerde Bulundu

Geçtiğimiz günlerde İran’dan Türkiye’ye yönlendirilen iki balistik füzeyle ilgili gelişmeler devam ederken, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, önemli bir ziyarette bulundu. Tokel, Van iline gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, İran sınırını kontrol eden 6’ncı Hudut Tugay Komutanlığı ile Ferdi Akman ve Kurudere Hudut Karakolları’nda çeşitli inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bu görüşmelerde, sınır hattındaki mevcut durum değerlendirildi. Denetlemelere ilişkin Milli Savunma Bakanlığı, bazı fotoğraflar paylaştı.

BALİSTİK FÜZELERİN AKIBETİ

İran’dan ateşlenen üçüncü balistik füze, Türkiye’nin hava sahasına girmeden etkisiz hale getirildi. Ankara, durumları yakından izlemeye devam ediyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İran’ın Irak, BAE, Suudi Arabistan, Bahreyn, Umman, Katar ve Lübnan’a yönelik saldırıları dikkat çekiyor. Kaynaklar, İran’dan atılan füzelerin bu ülkeler üzerindeki saldırılarla farklı bir kalıpta yer aldığını belirtmiş durumda.

ANADOLU’NUN İHTİYATLI POZİSYONU

Türkiye’nin bu savaş muharebelerinde taraf olmadığına dikkat çeken güvenlik kaynakları, Ankara’nın olası bir çatışmaya dâhil olmamak adına temkinli bir tutum sergilediğini ifade etti. Bölgedeki yeni gerilim hatlarının ortaya çıkmaması adına Türkiye’nin sorumluluk bilinciyle hareket ettiğine vurgu yapıldı ve tüm taraflara bu mesajın iletildiği belirtildi.

TÜRKİYE’NİN CAYDIRICILIĞI

Güvenlik kaynakları, “Türkiye’nin ihtiyatlı tavrı, sınırsız tolerans anlamına gelmemelidir. Türkiye milli güvenliğini sağlamak için gerekli caydırıcı güce sahiptir ve yeri geldiğinde kendi belirlediği şekilde yaptırım niteliğindeki tedbirleri almaktan çekinmeyecektir,” ifadesini kullanıyor. Ayrıca, füzelerin NATO Hava Savunma Sistemleri tarafından etkisiz hale getirilmesinin son derece önemli olduğu vurgulanırken, gerilimi önlemek adına diplomasinin aktif bir şekilde kullanılacağı kaydedildi.

MEZHEPÇİLİK TEHLİKESİ

Güvenlik kaynakları, mezhepcilik tuzağına karşı da dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Kaynaklar, “Bölgede yaşanan gerilimin özellikle sosyal medyada mezhep temelli bir tartışmaya dönüşmesi, Türkiye’nin huzuruna zarar verecek tehlikeli bir tuzaktır,” değerlendirmesinde bulundu.