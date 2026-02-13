Kara Para İhbarı Zorunluluğu Güvenlik Şirketlerine Getirildi

kara-para-ihbari-zorunlulugu-guvenlik-sirketlerine-getirildi

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, para, döviz ve altın gibi değerli varlıkları taşıyan özel güvenlik firmalarına, kara para aklama ile ilgili ihbar etme yükümlülüğü getirildi. Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkındaki Yönetmelik’te yapılan düzenlemeyle, özel güvenlik hizmeti sunanlar, değerli eşyaların taşınması sırasında devlete kara para aklama konusunda bildirimde bulunma zorunluluğu altına alındı.

KARA PARA İHBARI YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Yeni düzenlemeye göre, özel güvenlik şirketleri, “suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla yükümlüler” listesine dahil edildi. Yönetmelikteki bu değişiklikle birlikte, değerli taşınan her türlü varlık için hizmet veren özel firmalar, “Kanunun uygulanmasında yükümlü, şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimler” kategorisine de alındı. Özel şirketler, altın, döviz ve bono gibi çeşitli değerleri taşımak amacıyla hizmet sunmakta; bu görevlerini kuryeler ya da zırhlı araçlar aracılığıyla gerçekleştirmektedir.

MÜŞTERİ KİMLİĞİ SORUMLULUĞU

Yönetmelik çerçevesinde, kıymet taşıyan özel güvenlik firmaları artık müşterilerinin kimlik bilgilerini de doğrulamakla yükümlü olacak. Mevcut düzenlemelere göre, “müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe olduğunda tutar gözetmeksizin, kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etmek ve işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirleri almak zorundalar.”

