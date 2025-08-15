Karabük’te 1619 Uzman Erbaş Mezun Oldu

TÜRKİYE’NİN TERÖRLE MÜCADELESİ

Türkiye, terörle mücadelesine yıllardır kararlılıkla devam ediyor. Bu kararlılık, Terörsüz Türkiye sürecinin başlamasındaki en önemli unsurlardan biri haline geldi. Ülkenin güvenliğini artırmak için gerekli kadrolar yetiştirilmeye devam ediliyor.

UZMAN ERBAŞ MEZUNİYETİ

Karabük’te 37. dönem temel eğitimlerini tamamlayan bin 619 uzman erbaş, göreve hazır durumda. Safranbolu ilçesindeki Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda düzenlenen mezuniyet töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, “26 haftalık eğitimlerini tamamlayan, devlete, millete, vatana ve bayrağa sadakatle bağlı 1619 kahraman evladını ve onları yetiştiren ailelerini kutluyorum.” dedi.

KAHRAMANLARA SESLENİYOR

Yavuz, bugün herkesin sadece mezuniyet törenine değil, devletin vakarını, milletin emanetini omuzlayacak vatan evlatlarının yola çıkışına tanıklık ettiğini vurguladı. “Kahraman Jandarma ve kahraman Sahil Güvenlik Komutanlığımızın değerli evlatları, üniformanızı şerefle taşıyacak, görevinizi onurla ifa edeceksiniz.” diyerek, genç erbaşların bilgi, cesaret ve ahlaki değerlerle yola çıkmaları gerektiğini belirtti.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ HAZIR

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi, bugün mezun olan 1521 jandarma uzman erbaş ile 98 sahil güvenlik uzman erbaşın başarıyla temel kursu tamamladığını belirtti. Uzman erbaşların, Türkiye’nin dört bir yanında, ülkenin huzur ve güvenliği için büyük özveriyle görev yapacağını ifade eden Tanrıverdi, “Genç arkadaşlarımızın burada kazandıkları bilgi ve becerilerle, Türk milletine sadakatle görev yapacaklarına inanıyorum.” dedi.

GÖSTERİ DOLU BİR TÖREN

Konuşmaların ardından, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı ekibi nefes kesen bir gösteri sundu. Tören, Safranbolu Müftüsü Aydın Bostancı’nın dua etmesi ve geçiş töreninin ardından askerlerin aileleriyle buluşmasıyla sona erdi.