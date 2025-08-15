Karabük’te 1619 Uzman Erbaş Mezun Oldu

TÜRKİYE’NİN TERÖRLE MÜCADELESİ SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

Türkiye, terörle mücadelesine yıllardır kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Bu kararlılık, Terörsüz Türkiye sürecinin başlamasında önemli bir faktör haline geldi. Ülke, terörü tamamen gündeminden çıkarmaya hazırlanırken, güvenliği sağlamak için gerekli olan kadrolar da yetiştirilmeye devam ediyor.

Bu bağlamda, Karabük’te 37. dönem temel eğitimlerini tamamlayan bin 619 uzman erbaş göreve hazır hale geldi. Safranbolu ilçesindeki Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda düzenlenen mezuniyet töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, 26 haftalık eğitim süreçlerini tamamlayarak jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarında görev almaya hazır olan bu kahraman evlatları ve onları yetiştiren aileleri kutladı.

MİLLETİN EMANETİ OMUZLARDA

Bugün sadece mezuniyet törenine değil, devletin vakarını, milletin emanetini taşıyacak vatan evlatlarının yola çıkışına tanıklık edildiğini ifade eden Yavuz, “Kahraman Jandarma ve kahraman Sahil Güvenlik Komutanlığımızın değerli evlatları, bugünden itibaren şerefle taşıdığınız üniformanıza zerrece leke sürmeyecek, görevinizi şan ve şerefle ifa edeceksiniz” diyerek, omuzlarındaki vazifeyi sadece fiziksel güçle değil, bilgileri, cesaretleri ve ahlaki değerleriyle yerine getireceklerinin bilincinde olmaları gerektiğini belirtti. “Çünkü sizler milletimizin ve devletimizin göz bebeğisiniz,” diye ekledi.

TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE GÖREV YAPACAKLAR

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi de bugün 1521 jandarma uzman erbaş ve 98 sahil güvenlik uzman erbaşının temel komando kursunu başarıyla tamamladığını ifade ederek, genç silah arkadaşlarını tebrik etti. Uzman erbaşların Türkiye’nin her köşesinde, büyük özveri ve heyecanla kamu düzenini sağlamak ve ülkenin huzur ve güvenliğini korumak amacıyla mücadele edeceğini vurgulayan Tanrıverdi, “Genç arkadaşlarımızın burada kazandıkları bilgi, beceri ve bedeni kapasite sayesinde gelecekte cesaret ve fedakarlıkla görev yapacaklarına inancım tamdır,” şeklinde konuştu.

NEFES KESEN GÖSTERİ DÜZENLENDİ

Konuşmaların ardından, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı ekibi bir gösteri sundu. Safranbolu Müftüsü Aydın Bostancı’nın dua ettiği ve geçiş töreniyle sonlandırılan programın ardından askerler aileleriyle bir araya geldi.