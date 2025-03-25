Karadeniz Ateşkesi İçin Türkiye Gözlemci Olabilir

GÖRÜŞMELERİ AÇIKLAYAN BASIN TOPLANTISI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Suudi Arabistan’da ABD heyetinin Rusya ve Ukrayna ile gerçekleştirdiği ayrı görüşmeleri değerlendirmek üzere basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması ve enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulması amacıyla varılan anlaşmanın derhal yürürlüğe girdiğini ifade eden Zelensky, Rusya’nın bu anlaşmaları manipüle etmeye başladığını belirtti. Ayrıca, “Rusya’nın bu düzenlemelere uyacağına güvenmiyorum” diyerek, Rusya’nın olası ihlalleri durumunda ABD Başkanı Donald Trump’tan silah desteği ve yaptırım taleplerinde bulunacağını açıkladı.

UCRAYNA’NIN YANITI VE STRATEJİSİ

Zelensky, Ukrayna’nın anlaşmaları hayata geçirmek için her türlü çabayı göstereceğini belirtti. Ancak Rusya’nın saldırıları devam ederse, “güçlü bir yanıt” alacaklarını vurguladı. Görüşmeler sırasında ABD’li yetkililere enerji altyapısına yönelik saldırılara ilişkin koruma altına alınması gereken tesislerin bir listesinin sunulduğuna dikkat çekti. Ayrıca, ABD’nin Rusya’nın tarım ve gübre ihracatına erişimini yeniden sağlamaya yardım edeceğine dair düzenlemenin, yazılı açıklamaya dahil edilmediğini ifade eden Zelensky, “Bu durum, yaptırımların ve pozisyonumuzun zayıflatılması anlamına geliyor” dedi.

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU ÜLKELERİ DEVREDE

Zelensky, görüşmelerin başarısız olmaması için daha fazla detaya girilmediğini ancak her durumda detayların netleşmesi gerektiğini belirtti. Karadeniz’deki ateşkesi gözlemlemek için Türkiye’nin gözlemci olabileceğine, enerji altyapısı ile ilgili ateşkese ise Orta Doğu ülkelerinin de dahil olabileceğine dikkat çekti. Ancak bu konuların henüz söz konusu ülkelerle görüşülmediğinin altını çizdi. Ek olarak, ABD’nin Ukrayna’ya değerli madenler konusunda sunduğu genişletilmiş anlaşma taslağını açıklayan Zelensky, yeni taslağı henüz inceleme fırsatı bulamadığını ve ABD’nin Ukrayna’nın nükleer enerji sektörüne daha fazla katılım önerisinin taslakta yer almadığını belirtti.