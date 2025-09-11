Gündem

Karadeniz Yolu’nda Kaza! 3 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bir yabancı plakalı otomobil ile yakıt tankeri arasında çarpışma gerçekleşti. Bu kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Karadeniz Sahil Yolu’ndaki Salacık mevkisinde yaşandı. Trabzon yönünde seyahat eden otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Otomobil, Y.A. yönetimindeki yakıt tankerine çarptı.

OLAĞAN ÜSTÜ DURUMDA YARDIM GELDİ

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazanın etkisiyle otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin sonrasında çeşitli hastanelere götürüldüler.

ULAŞIMDAKİ ETKİLER

Kaza-sonrası bir süreliğine trafiğe kapalı kalan Karadeniz Sahil Yolu, olay yerindeki ekiplerin çalışmasının akabinde yeniden ulaşıma açıldı.

