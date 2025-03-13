Karahan’dan Enflasyon ve Faiz Mesajları

TCMB BAŞKANI’NDAN YENİ AÇIKLAMALAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, ABD’deki görüşmeleri sırasında Anadolu Ajansı’nın New York Ofisini ziyaret etti. Burada gündeme yönelik soruları yanıtlayan Karahan, enflasyondaki son dönem gerilemesinin yalnızca baz etkilerinden değil, sıkı para politikasının etkisinden de kaynaklandığını belirtti. Dönemin kalan aylarında da enflasyondaki düşüşte ana eğilimdeki iyileşmenin etkisini sürdüreceğini ifade eden Karahan, “Yüzde 24 olan yıl sonu enflasyon hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız.” dedi.

SIKI PARA POLİTİKASI DEVAM EDECEK

Karahan, sıkı para politikası duruşunu sürdüreceklerini vurguladı ve enflasyondaki düşüşün devam etmesi için talebin dezenflasyonist seviyelerde kalmasının büyük önemli olduğunu söyledi. “Talep koşullarının dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermeyeceğiz.” diyen Karahan, bireysel kur korumalı mevduat hesaplarından Türk Lirası’na geçişin dövize geçişten daha fazla olduğunu belirtti. Gelecek dönemde politika faizi belirlenirken, dezenflasyon patikasının gerektirdiği sıkılığın öncelik olacağına dikkat çekti.

ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ SEBEPLERİ

Karahan, Ocak ayında yükselen enflasyonun ardından Şubat ayında yeniden düşüş gözlemlendiğini ve önümüzdeki süre içinde enflasyon verilerinin değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Yıllık enflasyonun, Mayıs 2024’teki zirvesinden itibaren gerilediğini aktaran Karahan, sıklıkla görülen baz etkisinin etkisinin azaldığını ifade etti. Bununla birlikte, mevsimsellikten arındırma yöntemlerinin salgın sonrası dönem için uyumsuz kalabileceğini belirtti. Ocak, Şubat ve Temmuz ayları gibi dönemlerdeki medyan fiyat artışları ve diğer göstergelerin enflasyonun seyri ile ilgili daha sağlıklı veriler sunduğunu söyledi.

Yıllık enflasyonu alt kalemler bazında değerlendirmek gerektiğini aktaran Karahan, mal enflasyonunun düşük, hizmet tarafında ise yüksek seviye görüldüğünü kaydetti. Özellikle kira ve eğitim kalemlerinde yıllık kira enflasyonunun, geçen yılın aynı döneminde yüzde 121 iken bu yıl yüzde 97’ye düştüğünü hatırlatarak, sıkı para politikasının hizmet enflasyonunu düşürmede etkili olduğunu ifade etti. “Yüzde 24 olan yıl sonu enflasyon hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız.” dedi.

TALEP VE CARI AÇIK GÖRÜNTÜSÜ

Karahan, dördüncü çeyrekte talep koşullarının dirençli ancak dezenflasyonist seviyelerde seyrettiğini söyledi. Şubat sonunda açıklanan büyüme verilerinin talebin tahmin edilenden daha güçlü olduğunu gösterdiğini belirtti. İlk çeyreğe ait göstergelerde ise perakende satışların güçlü kalsa da taşıt ve toptan ticaret hacimlerinin gerilediğini ifade etti. Ocak ayında cari açıktaki artışla ilgili olarak, cari işlemler açığının milli gelire oranı yüzde 0,8’e gerilediğini kaydetti ve bu oranın uzun dönem ortalamalarına göre oldukça düşük olduğunu vurguladı.

YABANCI PARA KREDİ DÜZENLEMELERİ

Karahan, yabancı para kredilerinin büyüme sınırının Mart ayında yüzde 0,5’e indirilmesinin nedenini açıklarken, sıkı para politikasının Türk Lirası kredi piyasasını sıkılaştırdığını ancak döviz kurlarındaki istikrarlı seyir nedeniyle yabancı para kredilerin görece daha az maliyetli hale geldiğini belirtti. Bu artışın, finansal sistemde döviz likiditesine olan talebi artırdığını kaydetti. Yabancı para kredilerindeki büyümeyi yavaşlatmak için yapılan yeni düzenlemelerin, makro finansal istikrarı sağlamasında etkili olacağını düşündüklerini ifade etti.