“Karahan: Dezenflasyon Süreci Doğru İlerliyor”

MERKEZ BANKASI BAŞKANI KAHARAN’DAN ENFLASYON DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Washington’da düzenlediği ‘Türkiye’de Enflasyon Görünümü’ adlı sunumda, “Dezenflasyon süreci doğru yolda ilerliyor” ifadelerini kullandı. Bu sunum, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası’nın Washington’da gerçekleştirdiği yıllık toplantılar çerçevesinde yapıldı.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLENTİLERİ

Karahan, “Dezenflasyon süreci doğru yolda ilerliyor. Temel enflasyon trendi gerilemeye devam ediyor” açıklamasında bulunarak, hizmet enflasyonu ve yönetilen fiyatların dezenflasyon sürecinin hızını sınırladığını belirtti. Ayrıca, geçmişteki endeksleme kapsamındaki kalemlerin hizmet enflasyonunu artırdığını ifade etti.

KİRA ENFLASYONUNDA OLUMSUZ TREND

Karahan, öncü göstergelerin kira enflasyonunda düşüş eğilimi gösterdiğini dile getirdi. Şirketlerin fiyatlama davranışlarının ise iyileşmeye devam ettiğini kaydeden Karahan, fiyat değişimlerinin görülme olasılığının azaldığını ve reel sektörün enflasyona dair beklentilerinin de düzelmeye gittiğini vurguladı. Ekonomik aktivitenin yavaşladığını belirten Karahan, iç talebin de bu yavaşlama sürecini sürdürdüğünü aktardı.

TL MEVDUAT VE DÖVİZ REZERVLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER

12 aylık enflasyon beklentilerinin gerilemeye devam ettiğini söyleyen Karahan, Türk lirası mevduat payının artmaya devam ettiğini ifade etti. Türk lirasına geçişteki yüksek oranın, kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında düşüşe yol açtığını aktardı. Kredi faizlerindeki azalışın enflasyon beklentilerini olumlu yönde etkilediğini söyleyen Karahan, bu süreçte döviz rezervlerinde hızlı bir artış yaşandığını belirtti.