Karaman Bayram Namazı Saati Bilgisi

KARIMAN BAYRAM NAMAZI SAATİ

Kariman’da yaşayan halk, Ramazan Bayramı’nın ilk günü kılınacak olan bayram namazının saatini merak ediyor. Bayram namazına zamanında yetişebilmek amacıyla “Karaman bayram namazı saati kaçta?” sorusuna yanıt aranmaktadır. İşte Karaman’daki bayram namazının saati.

KARIMAN BAYRAM NAMAZI UYGULAMASI

Karaman bayram namazı saati 07.05’dir. İki rekattan oluşan bayram namazının kılınışı şu şekildedir:

İlk rekatta, niyetin ardından tekbir alınarak eller bağlanır. Ardından Sübhaneke duası okunur. Sonra eller kulak hizasına kaldırılarak tekrar tekbir alınır ve bu sefer eller yanlara salınır. Tekbir alındıktan sonra eller göbek seviyesinde bağlanır. İmam “Euzü besmele” çekip, açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim” okur. Cemaat, bu aşamada imama dinler. Rüku ve secde yapıldıktan sonra ikinci rekata geçilir.

İkinci rekatta, imam gizlice “Besmele” çeker, ardından açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim” okur. Cemaat sessizce imama eşlik eder. Ardından eller yeniden kulak hizasına kaldırılarak tekbir alınır ve eller yanlara bırakılır. Tıpkı ilk rekattaki gibi tekrar tekbir alındıktan sonra eller son kez yanlara salınır, ardından dördüncü tekbir alınarak rükuya gidilir. Rüku ve secdenin ardından oturup “Tahiyyat, Salli-Barik duaları” okunur ve önce sağa sonra sola selam vererek namaz tamamlanır. Müezzinin rehberliğinde cemaat, üç defa tekbir (teşrik) getirir ve ardından imam hatip bayram hutbesini okur.