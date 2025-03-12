Karaman’da İçme Suyuna Petrol Bulaştı

VATANDAŞLARDAN ŞİKAYETLER

Karaman Merkez İlçe’de yaşayan halk, bir süre önce içme ve kullanım suyunda petrol kokusu hissettiklerini bildirdi. Bu şikayetlerin üzerine Karaman İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, şebeke suyundan numuneler aldı. Numuneler, Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı’nda yapılan detaylı inceleme sonrası, suda petrol hidrokarbonlarının tespit edilmesiyle birlikte suyun sağlık standartlarına uygun olmadığı sonucuna varıldı.

SADECE TEMİZLİKTE KULLANILABİLİR

İl Sağlık Müdürlüğü, konuya dair yaptığı açıklamada, “Yönetmelikte belirtilen şartlara göre uygunsuz olduğu tespit edilmiştir. Analiz sonuçları normale dönünceye kadar Karaman İli Merkez İlçe şebeke suyu sadece genel temizlik ve hijyen amacıyla kullanılabilecektir. İçme suyu, gıda hazırlığı veya ağız hijyeni için kesinlikle kullanılmamalıdır” ifadelerini kullandı. Ayrıca yetkililer, sorunun çözülmesi için Karaman Belediyesi’ne gerekli önlemlerin alınması yönünde bir yazı gönderdiklerini de belirtti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Karaman’daki şebeke suyunda petrol hidrokarbonlarının nasıl tespit edildiği konusunda henüz kesin bir bilgiye ulaşılamadı. Bu konuyla ilgili detaylı bir inceleme başlatılırken, vatandaşların yaşadığı mağduriyetin giderilmesi amacıyla çalışmalar sürdüğü ifade edildi. Suyun normale dönme süreci ve kirliliğin kaynağı hakkında resmi açıklamaların beklenildiği belirtiliyor.