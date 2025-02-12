Karaman’da Müdür Yardımcısını Döven Veli Tutuklandı

Olayın Gelişimi

Karaman’a bağlı Akçaşehir beldesinde bir olay 10 Şubat’ta meydana geldi. H.S., iddiaya göre, okul müdür yardımcısının çocuğunu dövdüğü gerekçesiyle okula gitmiş. Burada iki taraf arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine H.S, müdür yardımcısına saldırmış ve onu dövmüş.

Yasal Süreç

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan H.S., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Burada çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Valilikten Resmi Açıklama

Karaman Valiliği olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Akçaşehir beldesindeki bir okulumuzda, müdür yardımcısına yönelik gerçekleşen şiddet eylemiyle ilgili olarak adli makamlarca derhal soruşturma başlatılmıştır. Müessif saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İyi bilinmelidir ki, ülkemizin yükselişi ancak öğretmenlerimizin emeğine, bilgisine ve özverisine verdiğimiz değerle mümkün olacaktır. Öğretmenlerimize yönelik her türlü olumsuz davranış, sadece eğitim ailemize değil, aynı zamanda milletimizin geleceğine de yapılan saldırı anlamına gelmektedir. Eğitimcilerimize yönelik her türlü şiddetin karşısında olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, müdür yardımcımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” ifadelerine yer verildi.