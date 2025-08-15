Karamürsel’de Orman Yangını İle Mücadele

KOCAELİ DAKİ ORMAN YANGINI BAŞLADI

Kocaeli’nin Suludere mevkiinde, öğle saatlerinde henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Ağaçlık alanda dumanların yükselişini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Bu ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi bölgeye yönlendirildi.

MÜDAHALELER DEVAM EDİYOR

Ekipler, rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde yayılan alevlerin kontrol altına alınması için hem karadan arazözlerle hem de havadan yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediyor. Bölgedeki sağlık ekipleri de tedbir amacıyla hazır bulunduruluyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

KÖYLER ETKİLENİYOR

Yangın, Karamürsel’de bulunan Başkiraz köyünden de görüldü. Yerel halk, alevlerin öncelikle Suludere köyüne, ardından Akçat köyüne sıçradığını ve akşam saatlerinde de Avcı köyüne ulaştığını belirtti. Gündüz saatlerinde rüzgarın etkisiyle yangın hızla büyürken, akşam saatlerinde şiddetinin azaldığı bilgisi paylaşıldı.

AKÇAT KÖYÜ BOŞALTILIYOR

Devam eden orman yangını nedeniyle Kocaeli’nin Akçat köyünün boşaltılması kararlaştırıldı. Yangın söndürme çalışmalarına katılan helikopterden çekilen görüntüler, dumanların geniş bir alanı etkisi altına aldığını gösteriyor.

VALİLİKTEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Kocaeli Valiliğinden yapılan duyuruda, “Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlerin ulaştığı Akçat köyünün tedbiren boşaltılması kararlaştırıldı. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından görevlilerin yönlendirmelerine uymaları önem arz etmektedir.” ifadeleri kullanıldı. Ekipler, yangını kontrol altına alma gayretlerini sürdürüyor.