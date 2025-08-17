Gündem

Karamürsel’deki Yangın Kontrol Altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli Karamürsel’deki orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Yumaklı, Next Sosyal üzerindeki hesabından orman yangınlarındaki güncel durumu açıkladı. “Kocaeli Karamürsel’de orman dışı alanda başlayarak ormana sirayet eden yangın hava filomuz, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın mücadelesi ile tamamen kontrol altına alınmıştır,” dedi.

Bakan Yumaklı, aynı zamanda Çanakkale Gelibolu’daki yangının kontrol altına alınması için “var gücümüzle ara vermeden mücadelemize devam ediyoruz” diye belirtti. Yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

17 AĞUSTOS DEPREMİ ANILDI

Büyük Marmara Depremi'nin 26. yıldönümünde, 17 bin 480 kayıp ve yüz binlerce evsiz anımsandı. Acılar hala taze ve unutulmuyor.
Çanakkale’de Yangın Sürüyor, Girişler Kapatıldı

Çanakkale Gelibolu'daki orman yangını ikinci gününde devam ediyor. Yangın nedeniyle 5 köy tahliye edilirken, alevlerle mücadele hem karadan hem de havadan sürdürülüyor.

