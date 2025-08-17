Karamürsel’deki Yangın Kontrol Altında

KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli Karamürsel’deki orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Yumaklı, Next Sosyal üzerindeki hesabından orman yangınlarındaki güncel durumu açıkladı. “Kocaeli Karamürsel’de orman dışı alanda başlayarak ormana sirayet eden yangın hava filomuz, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın mücadelesi ile tamamen kontrol altına alınmıştır,” dedi.

MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Bakan Yumaklı, aynı zamanda Çanakkale Gelibolu’daki yangının kontrol altına alınması için “var gücümüzle ara vermeden mücadelemize devam ediyoruz” diye belirtti. Yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.