“Kararları Masada Bırakmayacağız, Bizzat Takipçisi Olacağım”

İSTANBUL’DA DEPREM KONULU TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da düzenlenen deprem konulu toplantıda alınan kararların uygulanacağını ve sürecin takipçisi olacağını duyurdu. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve 39 ilçe belediye başkanının katılımıyla gerçekleştirilen görüşmede, deprem konusunda siyaset yapılmaması gerektiği vurgulandı. Kurum, depreme dirençli bir İstanbul oluşturmak amacıyla tüm belediyelerle ortak hareket edeceklerini ifade etti.

DEPREME DAYANIKLI YAPILAR İÇİN ÖNE ÇIKAN KARARLAR

Kurum, 2000 yılından önce inşa edilen toplam 3 milyon 300 bin bağımsız bölümün öncelikli olarak dönüşüme alınacağını duyurdu. Ayrıca, İstanbul’daki metruk yapıların bir an önce yıkılması için gerekli talimatların verildiğini belirtti. Tüm belediyelerle ortak bir komisyon kurarak kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılacağı bilgisi aktarıldı.

DEPREM BÖLGESİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Bakan Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından bölgedeki çalışmaları incelemek üzere deprem bölgesine gitti. Yaptığı açıklamada 11 ilde toplam 453 bin hak sahibine yıl sonuna kadar konut teslim edileceğini, 3 bin 481 şantiyede 182 bin emekçi, mühendis ve mimar ile çalışmaların sürdüğünü paylaştı. Ayrıca, deprem bölgesinin hızlı bir şekilde yeniden inşası için her detayın takip edildiğini vurguladı.

İSTANBUL’UN GÜVENLİK İHTİYACI

Marmara ve İstanbul’un güvenliğinin ülkenin güvenliği ile eşdeğer olduğunu söyleyen Bakan Kurum, İstanbul’un deprem hazırlık sürecinin kritik olduğunu belirtti. Bakanlık olarak tüm belediyelere 7 gün 24 saat destek vereceklerini ifade eden Kurum, İstanbul’da kentsel dönüşüm için gereken tüm adımların atılacağını sözlerine ekledi.