Kardeşler Tren İstasyonunda Bıçaklanarak Öldürüldü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Olay, Dadaloğlu Mahallesi’ndeki Kiremithane Tren İstasyonu’nda gerçekleşti. Murat ve kardeşi Ahmet Eren Doğu, burada bilinmeyen bir sebepten dolayı Azat T. ile tartışmaya başladı.

TARTIŞMA VE SALDIRI

Tartışma büyüyünce, Azat T. cebinden aldığı bıçakla Doğu kardeşlere saldırmaya başladı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan kardeşler kanlar içerisinde kalırken, Azat T. olay yerinden kaçmayı başardı.

Çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki kardeşi hastaneye kaldırdı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kardeşler kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi Azat T. ise fazla uzaklaşmadan polis ekipleri tarafından yakalandı. Kardeşlerin cenazeleri otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.