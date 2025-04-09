“Kardeşlerimizin Yanında Olacağız.”

ALİYEV’İN KONUŞMASI VE KKTC İLE İLİŞKİLER

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü’de gerçekleştirilen “Yeni Dünya Düzenine Doğru” başlıklı uluslararası fora katıldı. Bu forum, 44 ülkeden 80’den fazla uzmanın bir araya geldiği önemli bir etkinlikti. Aliyev, burada KKTC ile ilişkileri de değerlendirerek, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la sürekli temas halinde olduğunu belirtti. Azerbaycan’ın, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT) gözlemci üye olmasına aktif destek verdiğini ve Tatar’ı TDT’nin Şuşa’da yapılan Gayriresmi Zirvesi’ne davet ettiğini vurguladı.

KKTC BAYRAĞI VE TARİHİ DESTEK

Cumhurbaşkanı Aliyev, KKTC bayrağının TDT Zirvesi’nde Şuşa’da dalgalandığını hatırlatırken, “Biz her zaman kardeşlerimizin yanındayız. Bizim politikamız her zaman net olmuştur. Bu hususta başka bir gündemimiz yok. Biz sadece kardeşlerimizin devletlerini koruyabilmeleri için onlara nasıl yardımcı olabileceğimizi düşünüyoruz.” dedi. Aliyev, KKTC’nin Annan Planı’na “evet” dediğini, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ise buna karşı çıktığını hatırlatarak, sonrasında yaşananları eleştirdi.

ÇİFTE STANDARTLARA DİKKAT

“Sonrasında ne oldu? Kıbrıs Rum Kesimi AB’ye üye kabul edildi. Bu adil mi? Bu çifte standartlara açık örnektir.” ifadelerini kullanan Aliyev, KKTC’li kardeşlerinin “ülkelerinin bağımsız bir devlet olarak uluslararası toplum tarafından tanınması için her zaman yanlarında olacağız.” sözüyle destek verdiğini vurguladı.