Karea Fit Elektrikli Araç Şehir İçi Ulaşımda Yenilikçi Çözüm

Türkiye, elektrikli araç pazarında yeni bir modeli daha karşılıyor. Karel Kalıp’ın bir markası olan Karea, şehir içi ulaşım için tasarlanmış iki kişilik kompakt aracı “Karea Fit”i tanıttı.

ÖLÇÜLER VE AĞIRLIK

Karea Fit, şehir içi kullanıma uygun olarak 2631 mm uzunluğunda, 1498 mm genişliğinde ve 1621 mm yüksekliğinde tasarlandı. Araç, toplamda 540 kilogram ağırlığa sahip olup, 13 inç jantlarla satışa sunuluyor. İki kişilik bu araçta, standart olarak bir dizi temel donanım bulunuyor. Fabrika verilerine göre araçta yer alan özellikler de belirlendi.

PESİFİKAS YETKİNLİKLER

Açıklanan teknik verilere göre Karea Fit’in performans detayları şu şekildedir: Menzil 135 kilometre, maksimum hız 90 km/s ile sınırlı, ve 0-50 km/s hızlanma süresi yaklaşık olarak 6 saniye olarak ölçülüyor. Araç, %20 doluluk seviyesinden %80 doluluğa ulaşması için yaklaşık 2 saat şarj süresine ihtiyaç duyuyor.

SAATIŞ FİYATI

Mikro mobilite segmentinde konumlandırılan Karea Fit’in lansman dönemine özel satış fiyatı ise 699 bin TL olarak belirlendi.

